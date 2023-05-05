"Головне — не панікувати": у росії окупантам роздали пам’ятки з порадами на випадок контрнаступу ЗСУ (фото)

Окупанти отримали безглузді рекомендації на випадок контрнаступу ЗСУ

У мережі з’явилося фото з телефону полоненого російського військовослужбовця з докладною інструкцією, що робити, коли розпочнеться контрнаступ ЗСУ. "Головне — не панікувати", — радить своїм бійцям керівництво рф

Відповідну фотографію опубліковано в Telegram-каналі "Київ Оперативний".

Окупанта було взято в полон на Донецькому напрямку і він розповів, що такі кишенькові пам’ятки роздавав їм замполіт, щоб "у разі чого" знали, що треба робити.

"Пам’ятай! Контрнаступ ворога скоро почнеться. Ворог ніколи не скаже точну дату, всі вже повинні розуміти, що вони так грають з нами, наступ буде несподівано і зі 100% ймовірністю вночі", — так починається пам’ятка.

Більшість рекомендацій у ній настільки загальні та банальні, що однозначно нічим не допоможуть окупантам "у разі чого". Наприклад — "окопуватися і мінувати приблизні шляхи, звідки противник може вискочити", також росіянам радять "не геройствувати і не бігти вперед на кулемет".

"Бути у здоровому і тверезому розумі, і головне не панікувати", — цю "найважливішу" рекомендацію керівництво дає окупантам наприкінці.

Поради керівництва окупантам

Українці в мережі висміяли цю безпорадну спробу створити видимість підготовки до контрнаступу ЗСУ.

"Там в кінці тільки потрібно останнє пам’ятати "без паніки" все інше, то таке. Буде панікувати, тільки витратить купу нервів перед тим як здохне", "Яке днище, убога країна, убогі зомбі", — пишуть у мережі.

Як повідомляв "Телеграф", відомий блогер, військовий журналіст і письменник Серж Марко розповів про готовність Сил оборони України до контрнаступу : "Не публікуватиму відео тих колон, які зараз їдуть на війну, але я приємно здивований", — написав він.