Вдруге за дві доби: у росії знову атакували нафтозавод поруч із Кримським мостом (відео)

На заводі пролунав вибух

На території НПЗ "Ільський" у Краснодарському краї, де в ніч на 4 травня була велика пожежа, знову неспокійно. Вранці на його території пролунав вибух. У мережі з’явилися перші подробиці та відео з місця події.

Так, сьогодні, 5 травня, нафтопереробний завод нібито був атакований безпілотним літальним апаратом. Він прилетів до однієї з установок, внаслідок чого почалася пожежа. Про це пише Telegram-канал Baza.

На місце події вже виїхали екстрені служби.

Тим часом Telegram-канал Mash, посилаючись на власні джерела, пише про те, що атаку заздалегідь здійснила група диверсантів. Вони нібито намагалися втекти з місця НП по трубопроводу, але були затримані.

"Співробітники НПЗ кажуть, що диверсанти підірвали п’яту установку за допомогою СВУ. Про постраждалих наразі невідомо", — йдеться у повідомленні.

Однак пізніше цю інформацію про диверсантів у пабліку спростували, пославшись на слова двох джерел із місця подій.

"Ільський НПЗ був атакований безпілотником, підтвердили нам два джерела з місця. Інформацію про групу диверсантів наші співрозмовники спростували", — пише Mash.

Зазначимо, що перший інцидент трапився у ніч проти 4 травня. Тоді на нафтопереробному заводі в Ільському селищі сталася пожежа. Російські ЗМІ заявили про те, що там спалахнув резервуар з паливом, а причиною тому нібито стало падіння чотирьох безпілотників. Один із них вибухнув.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Санкт-Петербурзі під час репетиції парад до 9 травня помітили невідомий дрон, який влетів на кілька метрів нагору.