Під час репетиції параду: у Санкт-Петербурзі помітили невідомий дрон (фото)

У мережі вже з’явилися версія щодо того, хто запустив дрон

Не встигла росія відійти від атаки безпілотників на кремль, як у країні-агресорі знову відбуваються незрозумілі інциденти з БПЛА. Сьогодні, 4 травня, під час репетиції параду до 9 травня у Санкт-Петербурзі підльоту до Двірцевої площі приземлили невідомий дрон.

Так, квадрокоптер був помічений у повітрі над Двірцевою близько 16:30. Він піднявся на кілька метрів вгору, після чого звалився на землю в кутку площі. Про це пише Telegram-канал "Фонтанка SPB Online", публікуючи фотографію безпілотного літального апарату.

"До дрону підійшла якась людина і підняла її, а потім її разом з апаратом увела поліція", — йдеться в повідомленні.

Фото — Фонтанка

За словами одного з очевидців, дрон летів не надто високо і якось нерівно. Все трапилося перед проходом військ. Пізніше з’явилася версія про те, що безпілотник нібито запустили у повітря самі військові, щоб перевірити, як зреагують на даху подавлювачі дронів.

Варто зазначити, що до 15 травня в Санкт-Петербурзі раніше було запроваджено заборону на всі комерційні та приватні запуски безпілотників.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 4 травня в селищі Ільський на Кубані безпілотниками був атакований нафтопереробний завод. У мережі з’явилося відео.