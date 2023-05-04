Дрони підірвали нафтозавод на Кубані: з’явилося відео атаки

Внаслідок атаки постраждали два резервуари з паливом

Ніч на 4 травня для росіян знову виявилася гарячою. Зокрема в селищі Ільський на Кубані невідомі дрони атакували нафтопереробний завод.

На ранок місцеві Telegram-пабліки публікують момент атаки на нафтозавод.

Так, на одному з відео можна почути і побачити один із дронів, який атакував росіян.

"Спочатку був чутний брязкітний звук, а потім — спалах і гучний вибух", — йдеться в пості.

При цьому, як ми раніше й писали, дронів було кілька. Це можна зрозуміти по диму, який на момент атаки цього літального апарату, вже піднімався над нафтозаводом.

Також до ранку росіяни вже знайшли, як стверджується, уламки цих дронів.

Всього за даними авторів посту, в результаті атаки постраждали два резервуари з паливом. Один з них був повністю знищений, а інший спалахнув і до ранку його вдалося загасити.

Нагадаємо, що Ільський НПЗ був не єдиною ціллю невідомих безпілотників сьогодні вночі. Аналогічний випадок стався у Ростовській області. При цьому 3 травня невідомі бомбардували росіян з такою ж силою. Перепало і нафтобазам і навіть кремлю.

Загалом "бавовни" в росії за останній час вже було стільки, що складно порахувати, але ми спробували. "Телеграф" зібрав хронологію вибухових подій.