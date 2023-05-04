У росії знову неспокійно: вночі після вибухів спалахнув черговий нафтозавод (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
У росії вночі знову пролунали вибухи
У ніч на 4 травня у селищі Ільський на Кубані сталася пожежа на нафтопереробному заводі. Учора аналогічна ситуація сталася на нафтосховищі у порту Тамань.
Як пишуть російські ЗМІ, там спалахнув резервуар з паливом на Ільському НПЗ.
За попередньою версією, пожежа виникла внаслідок атаки невідомого безпілотника.
Очевидці подій розповіли, що в районі трьох годин ночі було чути кілька сильних "бавовн", після чого вони побачили заграву в районі нафтозаводу.
За уточненими даними російських Telegram-каналів, у резервуарі було дизельне паливо. Також внаслідок атаки було пошкоджено й інший резервуар, на якому виявили вм’ятину.
Під ранок місцевий губернатор Веньямін Кондратьєв повідомив, що пожежу на Ільському НПЗ повністю ліквідовано.
Постраждалих внаслідок інциденту немає.
Раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 3 травня невідомі безпілотники атакували Кремль. У прес-службі президента України заявили, що Київ до цього не причетний, а згодом і сам Володимир Зеленський підтвердив цю інформацію. Він нагадав, що Україна захищає свої території, а не атакує чужі.