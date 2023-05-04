"Вже по всій країні диверсії!": в росії паніка через атаку на нафтозавод біля кордону з Україною

У ніч на 4 травня горів завод нафтопродуктів у Ростовській області

Низка вибухів і пожеж на нафтозаводах у росії триває. У ніч проти 4 травня безпілотник атакував Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області.

Як пише місцевий губернатор Василь Голубєв, безпілотник врізався в недобудовані конструкції, а потім вибухнув.

Вже у найкращих традиціях роспропаганди глава регіону заявив, що удар завдавали за допомогою українського БПЛА.

Після вибуху на місці виникла пожежа, яку загасили ще до приїзду рятувальників, уточнює влада.

"Пожежники до гасіння загоряння не залучалися, горіння було ліквідовано силами служб підприємства. Жертв і постраждалих немає, збитків спорудам завдано незначного", — заявив Голубєв.

У коментарях до повідомлення губернатора росіяни не приховували своєї паніки:

"Що ми зробили, щоб закрити небо? Де добровольчі дружини, де робота місцевого самоврядування? Це вже не в перший раз", "Нам усім потрібно бути обачними", пишуть у мережі.

Раніше "Телеграф" писав, що минулого літа на цьому ж заводі сталася велика пожежа. Місцева влада тоді також говорила про атаку безпілотником.