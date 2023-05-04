"Уже по всей стране диверсии!": в рф паника из-за атаки на нефтезавод у границы с Украиной

В ночь на 4 мая горел завод нефтепродуктов в Ростовской области

Череда взрывов и пожаров на нефтезаводах в россии продолжается. В ночь на 4 мая беспилотник атаковал Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области.

Как пишет местный губернатор Василий Голубев, беспилотник врезался в строящиеся конструкции, а затем взорвался.

Уже в лучших традициях роспропаганды глава региона заявил, что удар наносился при помощи украинского БПЛА.

После взрыва на месте возник пожар, который потушили еще до приезда спасателей, уточняют власти.

"Пожарные к тушению возгорания не привлекались, горение было ликвидировано силами служб предприятия. Жертв и пострадавших нет, ущерб сооружениям нанесен незначительный", — заявил Голубев.

В комментариях к сообщению губернатора россияне не стали скрывать своей паники:

"Что мы сделали, чтобы закрыть небо? Где добровольческие дружини, где работа местного самоуправления? Это уже не в первый раз", "Нам всем нужно быть бдительными", — пишут в сети.

Ранее "Телеграф" писал, что прошлым летом на этом же заводе произошел крупный пожар. Местные власти тогда также говорили об атаке беспилотником.