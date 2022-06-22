Даже в этом пожаре россияне уже обвиняют украинцев

В среду, 22 июня, на территории россии, вскоре после возгорания одного из крупнейших месторождений газа, начался очередной пожар. На этот раз — в Ростовской области, где вспыхнул нефтеперерабатывающий завод Новошахтинска. По предварительным данным, огонь занял территорию площадью 50 квадратных метров.

Об этом сообщают различные росСМИ, передает "Телеграф". Очевидцы утверждают, будто бы пожар начался после скидывания неизвестного предмета на территорию завода с помощью беспилотного аппарата.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Сразу отметим, что пострадавшее от огня предприятие находится близко к официальной украинской границе — всего в 20 километрах от Луганщины.

Новошахтинск на карте россии

Однако стоит понимать, что атака беспилотника, которую и называют причиной пожара на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе, не могла быть осуществленной украинскими военнослужащими. Хотя бы по причине того, что основная часть Луганщины сейчас находится в оккупации, а ближайшие украинские позиции отброшены на десятки километров.

Так выглядит сейчас реальное расстояние между Новошахтинском и подконтрольной Украине территорией

Тем временем огонь уже распространился на территорию площадью 50 квадратных метров. Скорее всего горит установка, которая занимается переработкой нефти.

К слову, это предприятие было одним из шести, которое раньше принадлежало Виктору Медведчуку и его семье. Законодательство Украины заставило его, как депутата, избавиться от имущества в россии.

Дым очень темный и густой

Предварительно сообщается, что пожар обошелся без пострадавших и жертв. Возгорание пытаются локализировать и потушить местные спасатели.

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UPD. По состоянию на 11 часов (киевское время), пожар был потушен.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о сильном возгорании на территории воинской части в Брянской области. Перед тем, как огонь вспыхнул, местные жители слышали громкий взрыв.