В россии горит одно из самых больших месторождений газа в мире: видео

Пожар вспыхнул в результате разрыва трубы, по которой идет природный газ

В россии пылает Уренгойское месторождение газа, являющееся одним из самых крупных в стране. Прежде чем началось возгорание очевидцы слышали громкие характерные звуки — они сопровождали разрыв газопровода.

Об этом информирует российский Telegram-канал "Газ-батюшка", передает "Телеграф". Возгорание началось еще ночью с 15 на 16 июня и продолжается уже несколько часов. Огонь и дым настолько масштабны, что их видно за несколько километров.

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Как известно, Уренгойское газовое месторождение расположено в Ямало-Ненецком автономном округе России. Оно является третьим в мире по объемам получаемой продукции — ежегодно здесь добывается около 230 млрд кубических метров газа.

Сообщается, что в ночь на четверг между седьмым и восьмым газовыми промыслами от давления разорвало трубу диаметром 1400 мм. Интересно, что сотрудники местного отделения МЧС ничего не сообщали о происшествии на промышленном предприятии, однако вскоре пресс-служба самого "Газпром добыча Уренгой" подтвердили факт пожара.

Известно, что по состоянию на 11 часов утра по киевскому времени возгорание было локализировано. Впрочем, это значит, что самая сложная стадия — а именно ликвидация, то бишь тушение пожара, еще впереди.

Что стало причиной возгорания, пока не сообщается. Также нет информации о пострадавших, погибших и общем нанесенном огнем ущербе.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о крупном пожаре в одной из российских воинских частей. Возгорание было зафиксировано на объекте в Брянской области неподалеку населенного пункта Клинцы.