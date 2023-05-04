Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко проаналізував нічну атаку "шахедами", що сталася після вибухів у кремлі

Відповіддю "за москву" став ріденький наліт 24 дронів камікадзе Shahed-136. Не 24 крилатих ракет Х-101 або 24 КРМБ "Калібр", а саме 24 дронів-камікадзе.

Звісно, хтось скаже, що хрін за редьку не солодший, і цілком матиме рацію. Але наше завдання аналізувати…

Отже.

Під основним ударом Shahed-136 опинилася Одеса. Було застосовано 15 дронів-камікадзе, 12 з яких вдалося збити ППО. Але трохи більше двох тижнів тому я вже попереджав, що нальоти на Одесу набувають двотижневої системності, і наступний слід очікувати на початку травня.

Тобто цей наліт не можна сказати, що був несподіваним, радше навпаки. Чому я на це звертаю увагу?

Річ у тім, що підготувати наліт дронів-камікадзе, за наявності самих дронів, набагато простіше, аніж, наприклад, ракетний удар.

За наявності необхідної кількості дронів здійснити наліт можна в максимально стислий строк, у той час, як ракетний удар, навіть за наявності на аеродромі необхідного боєкомплекту, неможливо "просто так взяти і завдати", якщо він не запланований і не розписаний.

А тепер повертаємося до теми "удару по кремлю". На Shahed-136 красувалися написи "За москву!", але чому вони не красувалися на ракетах Х-101? Та тому, що російське командування не запланувало масованого ракетного удару по Україні на 4 травня. Вони не змогли організувати удар так швидко.

Скажу навіть більше, у них необхідного БК станом на 4 травня навіть не може бути на аеродромах.

Але якщо удар по кремлю дроном був спланований самою ж росією, чому вона виявилася абсолютно неготовою до кривавої акції у відповідь? Адже наліт 4 травня це курям на сміх, а не "За Мацькву!"

Відповідь проста. Військово-політичне керівництво було не готове до того, що сталося у ніч проти 3 травня. З цієї причини і не був підготовлений боєкомплект та екіпажі для забезпечення "потужної" та "невідворотної" дзеркальної відповіді "київському режиму".

Тоді невже Україна справді стоїть за цим ударом?

Ні.

Річ у тім, що вчора виданню Financial Times інцидент з кремлем прокоментував так званий директор московського Центру аналізу стратегій і технологій Руслан Пухов, який сказав, що БПЛА, котрі вдарили по кремлю, могли запускатися з Підмосков’я!

Для тих, хто не знає, хто такий Руслан Пухов, то поясню — це офіцер російського ГУ ГШ вс рф (ГРУ), який займається пропагандою в експертному середовищі, за допомогою свого видавництва ЦАСТ, а також курирує по всьому світу мережу проросійських військових "експертів" та "аналітиків".

Дивно, що Financial Times взяло коментар саме у Пухова щодо цього інциденту, з урахуванням його бекграунду, але все ж таки воно виявилося корисним. Попри те, що Пухов говорив про якихось партизанів, він озвучив те, що насамперед пульсує у стінах структури, на яку він працює — ГРУ.

А пульсує там думка, що БПЛА запускався з території росії як акція, курована конкурентами мо рф і гру відповідно, саме з цієї причини "кирзачі" (Міноборони рф. — Ред.) виявилися зовсім неготовими до "дзеркальної" відповіді на удар по "сакральному" куполу, а змогли розмінятися лише ріденьким нальотом!

Це лише підкріплює версію про акцію, організовану в рамках міжвідомчої конфронтації та наростаючу вже не лише внутрішній конкуренції, а й боротьби.

Зрозуміло, росія може провести масований ракетний удар, але... Момент втрачено.

Якщо ці висновки вірні, можна констатувати ситуацію, коли внутрішня обстановка у росії розжарена, як ніколи. Востаннє таке напруження було після вбивства Бориса Нємцова, котрий відносився до групи "недоторканних". Зараз же зробили замах на "недоторканний" купол.

У будь-якому разі, навіть із затримкою, але росія повинна буде дати "відповідь" гучнішу за гудіння моторів десятка дронів. Тому не ігноруйте повітряні тривоги, у щурів — конвульсії. Але доки конвульсії минуть, вони все ще небезпечні.

Спостерігаємо!

Джерело: Telegram-канал Олександра Коваленка.