Военно-политический обозреватель Александр Коваленко проанализировал ночную атаку "Шахедами", состоявшуюся после взрывов в кремле

За Москву… Ответом "за Москву" стал жиденький налёт 24 дронов камикадзе Shahed-136. Не 24 крылатых ракет Х-101 или 24 КРМБ "Калибр", а именно, 24 дронов-камикадзе.

Конечно, кто-то скажет, хрен редьки не слаще и будет полностью прав. Но наша задача анализировать…

Итак.

Под основным ударом Shahed-136 оказалась Одесса. Было применено 15 дронов-камикадзе, 12 из которых удалось сбить ПВО. Но чуть больше двух недель назад я уже предупреждал, что налёты на Одессу принимают двухнедельную системность, и следующий следует ожидать в начале мая.

То есть данный налёт нельзя сказать, что был неожиданным, скорее наоборот. Почему я на это обращаю внимание?

Дело в том, что подготовить налёт дронами-камикадзе, при наличии самих дронов, намного проще, чем, например, ракетный удар.

При наличии необходимого количества дронов осуществить налёт можно в максимально сжатые сроки, в то время, как ракетный удар, даже при наличии на аэродроме необходимого боекомплекта, невозможно "просто так взять и нанести", если он не запланирован и не расписан.

А теперь, возвращаемся к теме "удара по кремлю". На Shahed-136 красовались надписи "За Москву!", но почему они не красовались на ракетах Х-101? Да потому, что у российского командования не было запланировано массированного ракетного удара по Украине на 4 мая. Они не смогли удар организовать так быстро.

Скажу даже больше, у них необходимого БК по состоянию на 4 мая даже может не быть на аэродромах.

Но если удар по кремлю дроном был спланирован самой же россией, почему она оказалась совершенно неготовой к кровавой ответной акции? Ведь налёт 4 мая это курам на смех, а не "За Мацкву!"

Ответ прост. Военно-политическое руководство было не готово к тому, что произошло в ночь на 3 мая. По этой причине и не был подготовлен боекомплект и экипажи для обеспечения "мощного" и "неотвратимого" зеркального ответа "киевскому режиму".

Тогда неужели Украина и вправду стоит за этим ударом?

Нет.

Дело в том, что вчера изданию Financial Times инцидент с кремлём прокомментировал так называемый директор московского Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов, обмолвившийся о том, что БПЛА, ударившие по кремлю, могли запускаться из Подмосковья!

Для тех, кто не знает, кто такой Руслан Пухов, то поясню — это офицер российского ГУ ГШ вс рф (ГРУ) который занимается пропагандой в экспертной среде, посредством своего издательства ЦАСТ, а так же курирует по всему миру сеть пророссийских военных "экспертов" и "аналитиков".

Странно, что Financial Times взяло комментарий именно у Пухова по этому инциденту, с учётом его бэкграунда, но всё же оно оказалось полезным. Не смотря на то, что Пухов говорил о неких партизанах, он озвучил то, что в первую очередь пульсирует в стенах структуры на которую он работает — ГРУ.

А пульсирует там мысль, что БПЛА запускался с территории россии как акция, курируемая конкурентами мо рф и гру соответственно, именно по этой причине кирзачи оказались совершенно неготовыми к "зеркальному" ответу на удар по "сакральному" куполу, а смогли разменяться жиденьким налётом!

Это лишь подкрепляет версию об акции, организованной в рамках межведомственной конфронтации и нарастающей уже не только внутренней конкуренции, но и борьбы.

Разумеется, россия может провести массированный ракетный удар, но… Момент ведь упущен.

Если данные выводы верны, то можно констатировать ситуацию, когда внутренняя обстановка в россии накалена как никогда. В последний раз такой накал был после убийства Бориса Немцова, относившегося к группе "неприкасаемых". Сейчас же посягнули на "неприкасаемый" купол.

В любом случае, даже с задержкой, но россия должна будет дать "ответ" на произошедшее погромче гудения моторов десятка дронов. Поэтому, не игнорируйте воздушные тревоги, у крыс конвульсии. Но, до того пока конвульсии пройдут, они всё ещё опасны.

Наблюдаем!

Источник: Telegram-канал Александра Коваленка.