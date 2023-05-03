Момент удара беспилотника по кремлю: на видео заметно кое-что странное

Некоторые детали на видео "атаки на кремль" выглядят странно и вызывают вопросы

Взбудоражившие общественность новость и видео атаки неустановленных беспилотников на московский кремль не только порадовали многих противников российского режима, а также вызвали шквал призывов разной направленности среди российских политиков и пропагандистов, но и вызывают некоторые вопросы.

Так, в разошедшемся по сети панорамном видео, на котором запечатлен подлет беспилотного летательного аппарата к куполу Сенатского дворца с последующим его взрывом четко видно, что в этот момент на куполе здания находятся два человека.

Судя по кадрам, еще до подлета и удара БПЛА эти люди поднимались по лестнице, ведущей к флагштоку с российским флагом.

Неизвестные на куполе в момент подлета БПЛА

Сложно сказать, насколько распространена в кремле практика нахождения людей на куполе здания ночью и с какой целью они там находились.

Так, бизнесмен и популярный блогер Роман Шрайк, также обративший внимание на наличие этих двоих на видео, сделал шуточное предположение, что "они дрон руками собирались сбивать?".

"Если серьезно, как вариант, это уже второй прилет, и те лезут посмотреть, что случилось. Поэтому и чувак решил видео поснимать", — добавил блогер свою версию нахождения там людей, а также появления данного видео в принципе.

Однако его версия не подтверждается сообщениями российских СМИ, в частности, телеграм-каналом "ТВЦ", согласно которым между ударами двух БПЛА по Кремлю прошло 16 минут.

Так, сообщает российский телеканал, первый беспилотник был замечен над Кремлём в 2:27 ночи по московскому времени. Именно он и взорвался над Сенатским дворцом (на видео выше), после чего на его крыше произошло возгорание. Удар же второго беспилотника зафиксирован в 2:43 ночи. Его обломки упали на территорию кремля.

Канал также опубликовал еще одно видео удара первого беспилотника, но с другого ракурса:

Следовательно, если данные "ТВЦ" верны, то причина нахождения двух человек посреди ночи на куполе здания в кремле остается неизвестной и вызывает вопросы.

Стоит отметить, что в Украине уже официально прокомментировали данное событие, подчеркнув, что наша страна не нападает на другие государства, а только защищает свои территории.