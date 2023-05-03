Момент удару безпілотника по кремлю: на відео помітно дещо дивне

Деякі деталі на відео "атаки на кремль" виглядають дивно і викликають питання

Новини та відео атаки невстановлених безпілотників, на московський кремль, що розбурхали громадськість, не тільки порадували багатьох противників російського режим і викликали шквал закликів різної спрямованості серед російських політиків і пропагандистів, а й викликають деякі питання.

Так, на панорамному відео, що розійшлося мережею і на якому відображено підліт безпілотного літального апарату до купола Сенатського палацу з подальшим його вибухом чітко видно, що в цей момент на куполі будівлі перебувають дві людини.

Судячи з кадрів, ще до підльоту та удару БПЛА ці люди піднімалися сходами, що вели до флагштока з російським прапором.

Невідомі на куполі в момент підльоту БПЛА

Важко сказати, наскільки поширена в кремлі практика знаходження людей на куполі будівлі вночі і з якою метою вони знаходилися там.

Так, бізнесмен та популярний блогер Роман Шрайк, який також звернув увагу на наявність цих двох на відео, зробив жартівливе припущення, що "вони дрон руками збиралися збивати?".

"Якщо серйозно, як варіант, це вже другий приліт, і ті лізуть подивитися, що трапилося. Тому і чувак вирішив знімати відео", — додав блогер свою версію перебування там людей, а також появи даного відео в принципі.

Однак його версія не підтверджується повідомленнями російських ЗМІ, зокрема телеграм-каналом "ТВЦ", згідно з якими між ударами двох БПЛА по Кремлю пройшло 16 хвилин.

Так, повідомляє російський телеканал, першого безпілотника було помічено над Кремлем о 2:27 ночі за московським часом. Саме він і вибухнув над Сенатським палацом (на відео вище), після чого на його даху сталося загоряння. Удар же другого безпілотника зафіксований о 2:43 ночі. Його уламки впали на територію кремля.

Канал також опублікував ще одне відео удару першого безпілотника, але з іншого ракурсу:

Отже, якщо дані "ТВЦ" вірні, то причина перебування двох людей посеред ночі на куполі будівлі в кремлі залишається невідомою і викликає запитання.

Варто зазначити, що в Україні вже офіційно прокоментували цю подію, наголосивши, що наша країна не нападає на інші держави, а лише захищає свої території.