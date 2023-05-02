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Підрив залізничних колій у росії: з баків тепловоза витекли тонни дизельного палива (відео)

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
На Брянщині потяг зійшов із рейок через підрив Новина оновлена 02 травня 2023, 10:05
На Брянщині потяг зійшов із рейок через підрив. Фото Колаж "Телеграфу"

Потужність основного вибуху склала 10 кг у тротиловому еквіваленті

Для підриву залізничних колій у Брянській області, де потяг із 60 вагонами, завантажений нафтопродуктами та пиломатеріалами зійшов з рейок, вибухівку встановлювали у кількох місцях. Внаслідок події з баків тепловоза витекло 12 тонн дизельного палива.

Потужність основного вибуху склала 10 кг у тротиловому еквіваленті. Інші два — приблизно по 200 грамів у тротиловому еквіваленті. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

"При цьому, зважаючи на все, диверсанти, досить довго стежили за колією — за 100 метрів від вибуху було знайдено 2 недопалки, 2 пачки від цигарок, порожня банка з-під пива й упаковка від супу швидкого приготування "Роллтон". Також там лежали фрагмент обгорілої електропроводки та мідні фрагменти проводів", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в результаті підриву було зруйновано частину рейки близько 6 метрів та 4 бетонні шпали, а на місці утворилася вирва близько 2,5 метрів глибиною та близько 1,5 метрів у діаметрі.

"Крім того, зійшов з рейок двосекційний тепловоз і 5 вагонів. Тепловоз і 4 вагони згоріли. В результаті тепловоза, що стався з баків, витекло 12 тонн дизельного палива", — пише Baza.

Також спецслужби вже склали фоторобот причетної до події людини. Ним нібито був чоловік приблизно 40 років, у чорному одязі та з чорним рюкзаком. Він пересувався велосипедом.

Водночас Telegram-канал SHOT, посилаючись на власні джерела, коментує підрив опори ЛЕП в Ленінградській області, який невідомі здійснили в ніч на 1 травня. Так, вибуховий пристрій нібито запустили за допомогою електродетонатора з таймером.

"Маса вибухового пристрою була близько 300 грамів. На сусідній опорі (за 300 метрів від підірваної) виявили ще два неспрацьовані СВУ — одне аналогічне, а друге — вдвічі потужніше. Обидва знешкодили", — повідомляє паблік з посиланням на свої джерела.

Осіб, які вчинили підрив, розшукують. Зараз відомо, що вони могли бути на чорному "шевроле каптива", який належить 30-річному жителю Волгограда. Орієнтування були розіслані по Москві та петербурзі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після інциденту на залізничних коліях у Брянській області було введено план "Перехоплення".

Теги:
#Росія #Вибух #Вибухівка #Брянська область #підрив