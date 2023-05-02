Подрыв ж/д путей в россии: из баков тепловоза вытекли тонны дизельного топлива (видео)

Мощность основного взрыва составила 10 кг в тротиловом эквиваленте

Для подрыва железнодорожных путей в Брянской области, где состав с 60 вагонами, гружёный нефтепродуктами и пиломатериалами сошел с рельсов, взрывчатку устанавливали в нескольких местах. В результате происшествия из баков тепловоза вытекло 12 тонн дизельного топлива.

Мощность основного взрыва составила 10 кг в тротиловом эквиваленте. Остальные два — примерно по 200 грамм в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

"При этом, судя по всему, диверсанты, довольно долго следили за путями — в 100 метрах от взрыва были найдены 2 окурка, 2 пачки от сигарет, пустая банка из-под пива и упаковка от супа быстрого приготовления "Роллтон". Также там лежали фрагмент обгоревший электропроводки и медные фрагменты проводов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате подрыва была разрушена часть рельса около 6 метров и 4 бетонных шпалы, а на месте образовалась воронка около 2,5 метров глубиной и около 1,5 метров в диаметре.

"Кроме того сошел с рельсов двухсекционный тепловоз и 5 вагонов. Тепловоз и 4 вагона сгорели. В результате произошедшего из баков тепловоза вытекло 12 тонн дизельного топлива", — пишет Baza.

Также спецслужбы уже составили фоторобот причастного к происшествию человека. Им якобы был мужчина приблизительно 40 лет, в черной одежде и с черным рюкзаком. Он передвигался на велосипеде.

В то же время Telegram-канал SHOT, ссылаясь на собственные источники комментирует подрыв опоры ЛЭП в Ленинградской области, который неизвестные совершили в ночь на 1 мая. Так, взрывное устройство якобы привели в действие с помощью электродетонатора с таймером.

"Масса взрывного устройства была около 300 граммов. На соседней опоре (в 300 метрах от подорванной) обнаружили ещё два несработавших СВУ — одно аналогичное, а второе — в два раза мощнее. Оба обезвредили", — сообщает паблик со ссылкой на свои источники.

Лиц, совершивших подрыв, разыскивают. На данный момент известно, что они могли быть на чёрном "шевроле каптива", который принадлежит 30-летнему жителю Волгограда. Ориентировки были разосланы по москве и петербургу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после инцидента на железнодорожных путях в Брянской области был введен план "Перехват".