Відомий блогер, військовий журналіст та письменник Серж Марко розповів про готовність Сил оборони України до контрнаступу

Не буду публікувати відео тих колон, що зараз їдуть на війноньку, але я приємно здивований. У лютому 2022 я їхав на Маріуполь, відганяючи від себе думки про завтра. Бо розумів, що завтра може не настати. Бо ворог був сильний і думати про перемогу то було занадто оптимістично.

Сьогодні я радію, бо в мене немає сумнівів по завтрашньому дню. Ми йдемо не просто на війну. Ми йдемо їх пи**ити. За все скоєне. Це буде важко. Але це того буде варте.

Ми йдемо їх пи**ити. За всі ці місяці в обороні, витримуючи шалений тиск, з дефіцитом снарядів, технікі та людей. Даючи час на підготовку іншим.

Ми йдемо їх пи**ити. Ви нас поштурмували? Тепер наша черга.