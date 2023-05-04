Известный блоггер, военный журналист и писатель Серж Марко рассказал о готовности Сил обороны Украины к контрнаступлению

Не буду публиковать видео тех колонн, которые сейчас едут на войну, но я приятно удивлен. В феврале 2022 года я ехал на Мариуполь, отгоняя от себя мысли о завтра. Потому что понимал, что завтра может не наступить. Ибо враг был силен и думать о победе было слишком оптимистично.

Сегодня я радуюсь, потому что у меня нет сомнений по завтрашнему дню. Мы уходим не просто на войну. Мы идем их пи**ить. За все содеянное. Это будет тяжело. Но это того стоит.

Мы идем их пи**ить. За все эти месяцы в обороне, выдерживая безумное давление, с дефицитом снарядов, техники и людей. Давая время для подготовки другим.

Мы идем их пи**ить. Вы нас поштурмовали? Теперь наша очередь.