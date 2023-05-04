Як проходитиме контрнаступ ЗСУ: західний військовий аналітик назвав три дуже ймовірні речі

Якщо все вийде, як задумала Україна, це дасть можливість нашій країні задати новий напрямок цій війні.

Будучий контрнаступ ЗСУ, який може початися вже дуже скоро, може бути тривалим і надати війні зовсім нового напряму.

Військовий аналітик і морський офіцер Андерс Нільсен назвав три найімовірніші речі у майбутньому контрнаступі України.

Згідно з його припущенням, найімовірнішим місцем для атаки українських військ є південь України.

"Це не якась геніальна річ, яку я вигадав. Це те, про що говорять майже всі, тому що це досить очевидно. Якщо Україна зможе розділити окуповану росією територію на дві частини, то це може надати війні абсолютно новий напрямок. Тому що тоді Україна зможе відрізати постачання росіянам на Херсонщині та в Криму", — вважає експерт.

На думку аналітика, якщо нашим воїнам вдасться дійти до узбережжя Азовського моря — кримському мосту практично напевно не жити, а це поставить росіян у скрутне становище.

"Таким чином, росіяни можуть опинитися у великій халепі, намагаючись підтримувати як цивільне населення, так і свої військові операції за допомогою будь-яких поставок, які вони зможуть переправити на поромах.Це може змусити росію повністю відмовитися від Херсонщини і зосередитися лише на захисті Криму. Це одна з причин, чому атака на півдні є найбільш вірогідним сценарієм", — каже він.

Ще однією причиною чому контрнаступ ЗСУ пройде саме на півдні аналітик називає, що на його думку ця територія дійсно дуже добре підходить для ведення війни на виснаження, коли Україна атакує російську логістику.

"Тому що російські лінії постачання досить довгі, і вони знаходяться більш-менш в межах досяжності українського вогню. HIMARS може покрити дуже велику частину цієї території. Тож цілком імовірно, що ми можемо побачити свого роду гризучий наступ на півдні, а потім це може відкрити можливості в інших місцях, які Україна зможе використати. Наприклад, в Луганській області, або, можливо, для перетину Дніпра біля Херсона. Це лише припущення, але мені здається правдоподібним, що це може бути українським планом", — припускає військовий.

Все сказане вище, зазначає Нільсен, говорить про те, що контрнаступ буде тривалим. При цьому, на його думку, помилково було називати цю операцію "весняною", адже найімовірніше вона розпочнеться у проміжку між травнем та жовтнем.

"Коли погода в Україні буде сприятлива для військових операцій, і я думаю, що ми повинні очікувати, що це буде тривалий наступ, і Україна, ймовірно, заповнить цей часовий проміжок", — робить висновок аналітик.

Експерт наголошує, що не стверджує, що вся ця операція точно спрацює, адже це війна, проте якщо все вийде, як задумала Україна, це дасть можливість нашій країні задати новий напрямок цій війні.

"Якщо ви візьмете до уваги те, про що я говорив раніше, і все піде так, як мріє Україна, то влітку Україна розірве сухопутний коридор росії до Криму, і це змусить росію віддати всю Херсонщину, тож Україна опиниться біля воріт Криму, і вони будуть тримати Крим залізними лещатами, бо контролюватимуть лінії постачання на півострів. І вони також скористаються перевагами, які з'являться на Луганщині і повернуть собі величезні частини території там", — говорить він додаючи, що ВСУ сходяь в це літо у кращій формі, ніж росія з її невдалим зимовим наступом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому контрнаступ ЗСУ ще не почався.

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