У Держдепі США розповіли, коли розпочнеться контрнаступ України

У США зазначають, що росія вже програла війну

Український контрнаступ розпочнеться найближчими тижнями та може наблизити сторони до укладання справедливого мирного договору.

Про це розповів державний секретар США Ентоні Блінкен, слова якого наводить пресслужба Державного департаменту.

За його словами, росія вже програла, оскільки не змогла досягти своєї мети зі знищення незалежної України та включення її до свого складу.

При цьому Блінкен каже, що контрнаступ України планується в "найближчі тижні", проте не став вдаватися до подробиць.

"Побачимо, що з цього вийде. Зрештою, успіх на полі бою — це найкращий і, мабуть, найшвидший шлях до переговорів, які призведуть до справедливого та тривалого миру", — додав він.

Крім того, держсекретар додав, що США відкриті до участі Китаю в просуванні мирних ініціатив, проте нагадав, що будь-яка з них має враховувати та мати за основу територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України.

Як повідомлялося раніше, глава Міноборони України Олексій Резніков раніше говорив, що підготовка до контрнаступу перебуває на "фінішній прямій", проте почнеться колись до цього буде готовий Генштаб.

При цьому він висловив переконання, що визволення Криму відбудеться зовсім без бою.