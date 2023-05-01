"Фінішна пряма": Резніков зробив заяву про контрнаступ ЗСУ

Остаточне рішення про час і місце проведення контрнаступу прийматиме Генштаб

Підготовчий етап до анонсованого весняного контрнаступу Збройних сил України вже виходить на фінішну пряму. У Міноборони вірять у його успішне проведення.

Про це Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив в ефірі телемарафону. На його думку, багато було зроблено для того, щоб контрнаступ був вдалим. Водночас необхідна впевненість Генерального штабу – від Головкому до командувачів відповідних родів військ, бо без неї немає сенсу й зовсім йти у наступ.

"Тому все має бути сплановано, продумано три речі ключові. Це наявність озброєння, яке потрібно буде використано, друге – це підготовлені люди, наші захисники, захисниці, які знають свій план на своєму рівні, а значить цей план існує. І третє – це забезпечення цього наступу всіма необхідними речами", — наголосив міністр.

Резніков зазначив, що українські військові мають бути повністю забезпечені технікою, снарядами та пальним. Тим часом за його словами, підготовчий етап до контрнаступу вже добігає кінця. Остаточне рішення про час його початку та місце проведення прийматиме Генштаб ЗСУ.

"Я вважаю, що станом на сьогодні ми виходимо на фінішну пряму, коли можемо сказати: так, все готове. А далі вже щодо вирішення та розуміння ситуації на полі бою у Генерального штабу, Головкому та його команди буде зрозуміло: як, де і коли", — наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ОК "Південь" зробили важливу заяву про контрнаступ ЗСУ. За словами Наталії Гуменюк, воно вже тихенько йде невеликими кроками.