Його може не вистачити: Кулеба зробив заяву про контрнаступ ЗСУ (відео)

Кулеба каже, що його боротьба спрямована проти наративів, що нібито в якийсь момент потрібно буде здатися

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив свою недавню заяву з приводу того, що контрнаступ ЗСУ не буде вирішальною битвою у цій війні. Він вважає, що таких операцій нашій країні може знадобитися кілька.

Про це він заявив у коментарі телеканалу "1+1".

Він зазначив, що зробив таку заяву тому, що в деяких країнах склалася думка, що майбутній контрнаступ — це вирішальна битва, і якщо вона не вдасться, то воєнним шляхом нібито досягти перемоги не вийде.

"Є люди навіть в деяких дружніх до нас країнах, які кажуть, що це є останнім і вирішальним боєм. І якщо Україні там щось не вдасться, значить, воєнним шляхом здобути перемогу неможливо і треба йти на поступки. Тому я всім кажу, вбиваю в голову, але дипломатичними інструментами, що вирішальною битвою буде та, яка призведе до повного звільнення українських територій", — підкреслив Кулеба.

Кулеба каже, що його боротьба спрямована проти наративів, що нібито в якийсь момент треба буде здатися. За його словами, можливо, Україні знадобиться ще один контрнаступ, проте навіть якщо ця битва за підсумком виявиться вирішальною, казати про це потрібно наприкінці, а не перед нею.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що останні поразки російських окупантів на фронті, зокрема на Бахмутському напрямку, можуть призвести до того, що росія зробить черговий "жест доброї волі".

Також ми повідомляли про те, чому контрнаступ ЗСУ ще не почався.