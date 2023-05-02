Звільнення Криму: Резніков зробив гучну заяву

Очільник оборонного відомства дав позитивний прогноз щодо деокупації Криму

У питанні подальшої деокупації Криму Україна не розглядає виключно військовий контрнаступ. Є висока ймовірність того, що анексований півострів звільнять без бою.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков заявив в інтерв'ю для The Atlantic, зазначивши, що Київ вже розглядає різноманітні сценарії військово-політичного звільнення Кримського півострова.

За його словами, зараз основне завдання, яким зайняті окупанти — це перетворення Криму на фортецю.

"Після того, як росія перекриє у Криму всі дороги, залізниці та водні колії, багато російських мешканців півострова, особливо нещодавні іммігранти, самі переконаються, що їм було б краще жити в іншому місці", — наголосив Резніков.

Крім того, очільник українського оборонного відомства додав, що багато хто з окупантів вже встиг втекти з Криму після "бавовни" на Керченському мосту та інших вибухів на території півострова.

"Крим ми візьмемо без бою", — наголосив наостанок міністр.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як генерал армії Микола Маломуж прокоментував подальше звільнення Криму і назвав три важливі точки, по яких будуть бити ЗСУ.