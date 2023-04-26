ЗСУ битимуть по трьох точках: генерал озвучив цікавий прогноз щодо звільнення Криму

У Криму дуже побоюються наступальних операцій України

Під час звільнення окупованого Криму українським військовим потрібно буде зосередитись на трьох точках: Перекопському перешийку, Кримському мосту та базі Чорноморського флоту.

Російські окупанти називають Крим непорушною фортецею, але насправді він є для них пасткою. І вона закриється, щойно буде знищено Кримський міст. Про це виданню OBOZREVATEL сказав керівник Служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 років генерал армії Микола Маломуж.

"Тоді за допомогою далекобійної артилерії та дронів українські Сили оборони зможуть завдавати ударів по Чорноморському флоту, по ракетоносцях, по підводних човнах тощо, внаслідок чого він стане небоєздатним. Як я розумію, це буде нашою стратегією. Думаю, така кампанія за всіх оптимістичних сценаріїв може проводитися в середині або наприкінці літа – з урахуванням підготовки, проведення операції, заходу до Криму та його повного звільнення", — сказав він.

Українська армія має зосередитися на Перекопському перешийку, Кримському мосту та базі Чорноморського флоту. За словами Маломужа, оборонні споруди, які окупанти побудували на півострові, не є вирішальними. Тим більше у тих місцях, де можна висадити морський десант.

"Окрім трьох напрямків, які я назвав, дуже ефективним буде просування територією Криму з використанням бронетехніки та інших засобів. Я знаю оперативну ситуацію в Криму, і там дуже побоюються наступальних операцій України", — наголосив Маломуж.

Великий наступ і перекриття мосту викличе у Криму велику паніку, і тоді окупанти більше думатимуть про порятунок, аніж про оборону, оскільки підтримка з боку росії буде вже незначною.

"Бо більшість російських військ буде задіяна на південно-східному напрямку — Запорізька область, Херсон, Маріуполь. Все горітиме під ногами. Йдеться про величезні території — і на підступах до Криму, і сам Крим, на що необхідні величезні ресурси", — вважає генерал.

З огляду на таку обстановку українська армія швидко зможе вирішити завдання деокупації півострова. Однак на це все одно підуть місяці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що начальник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов розповів, якою буде реакція окупантів на визволення Криму.