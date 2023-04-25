До кінця року ЗСУ можуть зайти у Крим, але є нюанс - експерт назвав проблемний момент

Питання щодо того, як Україна звільнятиме кримський півострів, воєнним або дипломатичним шляхом, поки залишається відкритим

Вже до кінця 2023 року Збройні сили України зайдуть в анексований росією Крим. Однак питання щодо повної деокупації півострова дещо складніше, тож для цього знадобиться більше часу.

Про це в інтерв'ю для "РБК-Україна" розповів директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь, коментуючи питання журналіста щодо звільнення кримського півострова як дипломатично, так і військово.

За словами експерта, ЗСУ мають всі шанси зайти у Крим вже цього року. Однак, як приклад, росія може влаштувати так звану "героїчну оборону Севастополя", яка триватиме упродовж певного часу, поки українська сторона вже воєнними або дипломатичними інструментами не доведе все до остаточного звільнення цієї території.

"Треба буде знищити чорноморський флот, всю берегову інфраструктуру", — пояснив Самусь.

Також він додав, що є і друге питання — як саме Україна відбиратиме у росії Крим: воєнним чи дипломатичним шляхом. І воно поки залишається відкритим.

"Якраз те, як будуть росіяни здавати Севастополь, це може вирішуватись під час переговорів. Чи їм коридори відкриють, чи вони будуть здаватися в полон, чи їм дадуть можливість вивезти сім'ї. Саме про це може йти мова. Але те, що українська армія зайде в Крим (до кінця 2023 року - ред.) я думаю, тут є велика ймовірність", — додав він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у ЗСУ обіцяють цього літа влаштувати росіянам "гарячий" відпочинок у Криму.