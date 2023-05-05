Панически отменяют парады и усиливают охрану. Как россия готовится к сакральному 9 мая

В День Победы парад в москве будут охранять

В России в этом году сокращают традиционные празднования до 9 мая, Дня Победы. Обычно ежегодные парады и шествие с фотографиями дедов-ветеранов выглядит помпезно и служит демонстрацией военной силы. На мероприятиях демонстрируется передовая российская техника, но значительная часть этой техники используется в Украине.

"Телеграф" рассказывает, как любимый праздник путина потерял былое величие:

"Бессмертный полк" отменили по всей стране

Одной из визиток этого дня в россии является шествие "Бессмертного полка", во время которого люди по всей стране идут маршем с фотографиями воевавших дедов. Что примечательно, иногда это случайные деды из интернета.

На ходу в 2022 году пути пришли со фотографией своего отца

В прошлом году, когда Россия начала войну, Владимир Путин лично возглавил шествие на Красной площади в москве, он держал фотографию своего отца в форме.

Но в этом году что-то пошло не так и по всей стране шествие с дедами "Бессмертный полк" по соображениям безопасности пройдет в других форматах. То есть, россиянам предлагают разместить фотографии ветеранов в окнах автомобилей, напечатать их фото на футболках или сменить аватарку в соцсетях.

Минобороны Великобритании предполагает, что причина отмены офлайн-хода "Бессмертного полка" заключается в страхе, что она может закончиться подчеркиванием количества потерь россии. Поскольку вместо дедов люди могут появиться с фотографиями уже мужчин или братьев, погибших во время "спецоперации" в Украине. Их количество может оказаться удручающим большим.

Где упразднили парады

Об отказе от идеи проводы военные парады в аннексированном Крыму и приграничных с Украиной регионах заговорили еще в апреле. В Белгороде это обосновали объяснением "не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военных".

Где запретили военные парады в России

Но с учащением случаев "хлопка" и после беспилотников над кремлем парады в честь Дня Победы отменены как минимум в 21 городе, передает российское издание "Верстка". Однако многие комментаторы предполагают, что россии больше не хватает танков.

Среди городов, отказавшихся от парадов "по соображениям безопасности": Калуга, Рязань, Орел, Саратов, Липецк, Елец и Тюмень, Брянск, Краснодар, Сочи, Псков, Великие Луки, Курск, аннексированные Керчь, Симферополь и Севастополь.

В Пскове и Великих Луках это обосновали заботой об "участниках СВО", которые приезжают на реабилитацию и имеют ПТСР, плохо реагируя на звуки фейерверков.

Во всей Ростовской обл. военный парад 9 мая состоится только в Ростове-на-Дону.

Запрет пускать дроны и шарики на майские

В нескольких регионах россии запретили пускать беспилотники, а студентов предупреждают, чтобы те не запускали в небо воздушные шарики.

В целом, запрет на запуск БПЛА действует более чем в 30 регионах России. В частности, губернатор Кузбасса запретил использование беспилотников в регионе с 6 по 9 мая. В Республике Алтай беспилотники запретили с 5 по 10 мая. В Петербурге и окрестностях, москве и москве о запрете объявили после атаки беспилотников на Кремль 3 мая. Запрет тоже действует в Приамурье (6-9 мая), в Калининграде (9 мая), в Кемеровской области (6-9 мая).

Студентов московских вузов предупреждают о том, чтобы они не участвовали в акции "Небесный полк". Суть акции состоит в том, чтобы на оклеенных фольгой воздушных шарах запустить портрет участника войны. Мол, шарики будут мешать ПВО.

Парад в москве: нельзя ничего

Однако военный парад в москве в этом году решили оставить. Его лично посетит Владимир Путин. Однако запретили практически все и усилили меры безопасности из-за риска со стороны Украины.

Спикер кремля Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы работают над обеспечением безопасности парада от "терактов".

"Мы отдаем себе отчет, что "киевский режим", который стоит за рядом таких терактов, планирует продолжать свою кампанию", — сказал он.

Да, парад в москве теперь будет закрыт для публики. Тем, кто туда попадет, запретили приносить электросамокаты и вейпы. С собой также нельзя брать пищу, воду, контейнеры для еды, любые жидкости (объемом более 50 мл) и флаги. Дома придется оставить животных.

Также с 5 мая в москве сбои в работе GPS сообщили телеграмм-каналы Baza и Ateo Breaking. Baza со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что в москве начали глушить навигацию в пределах Бульварного и Садового кольца "на время подготовки к Параду Победы".

Также в центре москвы до 10 мая ограничат доступ к сервисам аренды автомобилей.

Каршеринг будет недоступен с востока на запад вдоль набережной москвы-реки, а также с юга на север от набережной у Третьяковской галереи до станции метро "Цветной бульвар".

Омоновцам, которые будут патрулировать центр москвы, начали выдавать бинокли. Это связано с атакой беспилотников на кремль.

Почему парад в москве оставили

В статье The Atlantic Council говорится, что главный праздничный парад страны пройдет по плану, потому что празднование Дня Победы тесно связано лично с путиным.

"путин превратил традиционное русское благоговение перед советскими военными усилиями в квазирелигиозный культ победы с собственными догмами, праздниками и еретиками. Сам День Победы стал величайшим праздником года, а поражение нацистской Германии поднялось выше всех других событий и достижений как определяющий момент в истории", — пишет Atlantic Council.

Культ победы надолго задал тон в российской политике и общественной жизни. А оппоненты путина регулярно подвергаются нападкам как "фашисты".

Значение Дня Победы для национальной идентичности в путинской россии и тесная связь праздника с войной в Украине делают отмену парада в этом году особенно неудобным. Непразднование Дня Победы свидетельствует о серьезных проблемах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что кремль был атакован двумя неизвестными дронами. Позже в сети было опубликовано первое видео удара, а затем появилось видео с другого ракурса. В россии сразу обвинили в атаке Киев, но в Офисе президента Украины заявили, что мы не бьем по чужим странам, а занимаемся освобождением собственных территорий.