Франция и Германия отметились своеобразными "реверансами" в сторону россии накануне 9 мая

россия уже провела традиционную акцию "победобесия" под названием "Бессмертный полк" в Конго, а Франция и Германия сделали "подарки" пропаганде рф на 9 мая.

Информацию об этом опубликовали российские СМИ.

Так, Франция разрешила провести "Бессмертный полк" в Париже 8 мая в традиционном масштабе, а не в усеченном, как это было в 2022 году. С площади Республики шествие будет идти на кладбище Пер-Лашез к памятнику русским участникам движения Сопротивления. В прошлом году "Бессмертный полк" было разрешено проводить только в пределах кладбища Пер-Лашез. Кроме того, посол рф в Париже алексей мешков заявил, что шествие пройдет "совместно с некоторыми французскими неправительственными организациями".

Кроме того, полиция Берлина запретила использование флагов как россии, так и Украины 8 и 9 мая. Своим запретом использовать флаг Украины, в Германии фактически уравняли страну-жертву и страну-агрессора.

Напомним, как сообщал "Телеграф", все это происходит на фоне отмены шествий "Бессмертного полка" на территории самой россии. Официальной причиной якобы являются соображения безопасности и страх перед украинскими беспилотниками. Однако на Западе уверены, что истинная причина — в нежелании властей сделать очевидными реальные потери россии в так называемой "военной спецоперации" в Украине.