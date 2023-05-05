Франція та Німеччина відзначилися своєрідними "реверансами" у бік Росії напередодні 9 травня

Росія вже провела традиційну акцію "побєдобєсія" під назвою "Безсмертний полк" у Конго, а Франція та Німеччина зробили "подарунки" російській пропаганді на 9 травня.

Інформацію про це опублікували російські ЗМІ.

Так, Франція дозволила провести "Безсмертний полк" у Парижі 8 травня у традиційному масштабі, а не в усіченому, як це було у 2022 році. З площі Республіки хода йтиме на цвинтар Пер-Лашез до пам'ятника російським учасникам руху Опору. Минулого року "Безсмертний полк" було дозволено проводити лише в межах цвинтаря Пер-Лашез. Крім того, посол Росії в Парижі олексій мішків заявив, що хода пройде "спільно з деякими французькими неурядовими організаціями".

Крім того, поліція Берліна заборонила використання прапорів як росії, так і України 8 та 9 травня. Своєю забороною використовувати прапор України, у Німеччині фактично зрівняли країну-жертву та країну-агресора.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", все це відбувається на тлі скасування ходи "Безсмертного полку" на території самої росії. Офіційною причиною нібито є міркування безпеки та страх перед українськими безпілотниками. Однак на Заході впевнені, що справжня причина — у небажанні влади зробити очевидними реальні втрати росії у так званій "військовій спецоперації" в Україні.