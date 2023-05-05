"А еще рогатки, дротики и копья": в москве омоновцам выдали бинокли, чтобы выслеживать дроны (шутки и мемы)

Пользователи соцсетей уже успели забавно прокомментировать нововведения в рф

После атаки неизвестных беспилотников на кремль, сотрудникам ОМОНа в россии, которые дежурят в Центральном административном округе (ЦАО), начали выдавать бинокли. В сети уже успели поднять на смех такой способ попытки "защиты" москвы от дронов.

Так, по информации источников Telegram-канала Baza, после взрывов у крыши Сенатского дворца в ночь на 3 мая, старшего смены омоновцев, которые стояли в то время на Васильевском спуске, якобы "увезли на разговор".

"Главная претензия — дрон пролетел над ними, а силовики никак не среагировали и не предупредили о его приближении. Сами омоновцы утверждают, что они не могли увидеть беспилотник заранее, а когда заметили, то было уже поздно", — говорится в сообщении.

Однако в россии нашли выход из ситуации и вручили дежурным бинокли, с помощью которых они должны будут следить за возможными беспилотниками. Отмечается, что их сотрудникам выдавали и ранее, но их практически никто не применял, а теперь бинокли всегда должны быть у них с собой.

Тем временем пользователи социальной сети уже успели высмеять новый способ "защиты" столицы россии от атак беспилотников, добавив на эту тему свежих мемов и шуток.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российским оккупантам раздали памятки с советами на случай контрнаступления ВСУ. Фотографию этого "шедевра" нашли в телефоне у пленного российского военнослужащего.