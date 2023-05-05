"Главное — не паниковать": в россии оккупантам раздали памятки с советами на случай контрнаступления ВСУ (фото)

Оккупанты получили бестолковые рекомендации на случай контрнаступления ВСУ

В сети появилось фото с телефона пленного российского военнослужащего с подробной инструкцией, что делать, когда начнется контрнаступление ВСУ. "Главное — не паниковать", — советует своим бойцам руководство рф.

Соответствующий снимок опубликован в Telegram-канале "Київ Оперативний".

Согласно имеющимся данным, оккупант был взят в плен на Донецком направлении и рассказал, что такие карманные памятки раздавал им замполит, чтобы "в случае чего" знали, что нужно делать.

"Помни! Контрнаступление врага скоро начнется. Враг никогда не скажет точную дату, все уже должны понимать, что они так играют с нами, наступление будет неожиданно и со 100% вероятностью ночью", — так начинается памятка.

Большинство рекомендаций в ней настолько общие и банальные, что однозначно ничем не помогут оккупантам "в случае чего". Например — "окапываться и минировать приблизительные пути, откуда противник может выскочить", также россиянам советуют "не геройствовать и не бежать вперед на пулемет".

"Быть в здравом и трезвом уме, и главное не паниковать", — эту "самую важную" рекомендацию руководство дает оккупантам в конце.

Советы руководства оккупантам

Украинцы в сети высмеяли эту беспомощную попытку создать видимость подготовки к контрнаступлению ВСУ.

"Там в конце только нужно последнее помнить "без паники" все остальное, то такое. Будет паниковать, только потратит кучу нервов перед тем как сдохнет", "Какое днище, убогая страна, убогие зомби", — пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", известный блогер, военный журналист и писатель Серж Марко рассказал о готовности Сил обороны Украины к контрнаступлению: "Не буду публиковать видео тех колонн, которые сейчас едут на войну, но я приятно удивлен", — написал он.