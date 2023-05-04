Как будет проходить контрнаступление ВСУ: западный военный аналитик назвал три очень вероятные вещи

Если все получится, как задумала Украина — это даст возможность нашей стране задать новое направление этой войне

Грядущее контрнаступление ВСУ, которое может начаться уже совсем скоро, может быть длительным и придать войне совершенно новое направление.

Военный аналитик и морской офицер Андерс Нильсен назвал три самые вероятные вещи в будущем контрнаступлении Украины.

Согласно его предположением, наиболее вероятным местом для атаки украинских войск является юг Украины.

"Это не какая-то гениальная вещь, которую я придумал. Это то, о чем говорят почти все, потому что это достаточно очевидно. Если Украина сможет разделить оккупированную территорию на две части, то это может предоставить войне совершенно новое направление. Потому что тогда Украина сможет отрезать поставки россиянам в Херсонской и Крыму", — считает эксперт.

По мнению аналитика, если нашим воинам удастся дойти до побережья Азовского моря — крымскому мосту практически наверняка не жить, а это поставит россиян в мягко говоря затруднительнее положение.

"Таким образом, россияне могут оказаться в большом переплете, пытаясь поддерживать как гражданское население, так и свои военные операции с помощью любых поставок, которые они смогут переправить на паромах. Это может заставить россию полностью отказаться от Херсонщины и сосредоточиться только на защите Крыма. Это одна из причин, почему атака на юге является наиболее вероятным сценарием", — говорит он.

Еще одной причиной почему контрнаступление ВСУ пройдет именно на юге аналитик называет, то что по его мнению эта территория действительно очень хорошо подходит для ведения войны на истощение, когда Украина атакует российскую логистику.

"Потому что российские линии поставок достаточно длинные, и они находятся более или менее в пределах досягаемости украинского огня. HIMARS может покрыть очень большую часть этой территории. Итак, вполне вероятно, что мы можем увидеть своего рода грызущее наступление на юге, а затем это может открыть возможности в других местах, которые Украина сможет использовать. К примеру, в Луганской области, или, возможно, для пересечения Днепра возле Херсона. Это только предположение, но мне кажется правдоподобным, что это может быть украинским планом", — предполагает военный.

Все вышесказанное, отмечает Нильсен, говорит о том, что контрнаступление будет длительным. При этом, по его мнению, ошибочно было называть эту операцию "весенней", ведь вероятнее всего оно начнется в промежутке между маем и октябрем.

"Когда погода в Украине будет благоприятна для военных операций, и я думаю, что мы должны ожидать, что это будет длительное наступление, и Украина, по всей вероятности, заполнит этот временной промежуток", — делает вывод аналитик.

Эксперт подчеркивает, что не утверждает, что вся это операция точно сработает, ведь это война, однако если все получится, как задумала Украина — это даст возможность нашей стране задать новое направление этой войне.

"Если вы примете во внимание то, о чем я говорил раньше, и все пойдет так, как мечтает Украина, то летом Украина разорвет сухопутный коридор россии в Крым, и это заставит россию отдать всю Херсонщину, поэтому Украина окажется у ворот Крыма, и они будут держать Крым железными тисками, потому что будут контролировать линии поставок на полуостров. И они также воспользуются преимуществами, которые появятся в Луганской области и вернут себе огромные части территории там", — говорит он, добавляя, что наши Вооруженные силы входят в это лето явно в лучшей форме, чем россия с её неудачным зимним наступлением.

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