Почему контрнаступление ВСУ еще не началось: CNN озвучил три фактора

В США назвали причины, по которым ВСУ не начинают контрнаступление

Существует три фактора, которые затягивают наступление ВСУ на позиции оккупантов на фронте.

Их озвучили в материале американского телеканала CNN.

По информации журналистов, ВСУ готовы начать к штурму в любой момент, но пока начало контрнаступления откладывается.

Первый фактор — новая линия обороны оккупантов

В материале отмечают, что у рф было почти полгода на то, чтобы сформировать довольно непростой комплекс обороны и теперь прорвать его будет непросто.

В частности, все это время враг готовил противотанковые окопы, строил заграждения и минировал поля. Телеканал отмечает, что длина траншей составляет сотни миль на южном направлении.

Окопы и заграждения врага в южных областях

Окопы и заграждения врага в южных областях

Журналисты пишут, что противотанковые рвы в районе Пологов Запорожской области протянулись на 30 километров.

При этом в материале показали, что крупная российская база на севере Крыма, которая в феврале была переполнена техникой, включая артиллерию и танки, в конце марта значительно опустела, а на прошлой неделе почти полностью освободилась.

Опустевшая военная база оккупантов в Крыму

Второй фактор — отсутствие внезапности наступления ВСУ

В статье пишут мнение украинских официальных лиц, в котором отмечается, что новое контрнаступление не будет иметь ничего общего с наступлением в Харьковской области.

"Военным может не хватать элемента неожиданности в любом более крупном контрнаступлении", — отмечают журналисты.

Идеальным по мнению автором статьи было бы резкое наступление ВСУ в слабом месте, чтобы прорваться в тыл оккупантов.

Третий фактор — очевидное преимущество в воздухе у россиян

Западные аналитики признают, что элитные силы врага понесли тяжелые потери в начале войны, от которых им еще предстоит оправиться.

Несмотря на потери в живой силе, русские сохраняют явное преимущество в воздухе, и это может иметь решающее значение для замедления продвижения Украины, отметил бывший австралийский генерал Мик Райан.

Он обратил внимание на то, что российская авиация все чаще используют "невидимое" оружие, чтобы избежать противовоздушной обороны Украины,

"Они не только повышают живучесть самолета-носителя, но также их очень трудно перехватить", — говорит Райан.

Ранее "Телеграф" писал, что ВСУ могут зайти на российскую территорию во время контрнаступления.