ВСУ могут зайти на территорию россии: эксперт описал сценарий (видео)

Выполнение задания могло быть направлено против логистики окупантов

Аналитики рассматривают разные сценарии контрнаступления Украины. Если Генштаб решит проводить его вдоль границы с рф, то ВСУ могут зайти на территорию россии.

Так считает военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что пребывание будет лишь временным, для выполнения боевых задач, в частности отрезание путей логистики и поставок группировкой войск россии на территорию Украины.

Также целью может быть создание демилитаризованной зоны безопасности. Но это будет только краткосрочное присутствие. Альтернативное мнение недавно озвучил и.о. командира бригады "Азов" Богдан Кротевич. Он считает, что Украина может захватывать небольшие города россии, чтобы использовать их как рычаг влияния для возвращения своих территорий.

Однако пока контрнаступление официально не началось. Как рассказывал "Телеграф", на его отсрочку повлияла погода и необходимость закончить подготовку военных. Украинские военные во время контрнаступления могут прибегнуть к уловкам ведь несмотря на больший запас техники, все еще весомым остается вопрос потери снарядов и личного состава.