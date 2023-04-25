Украина пытается запутать россию - в Politico объясняют план наступления ВСУ

россию пытаются ввести в заблуждение сразу несколькими методами

Накануне анонсированного весеннего контрнаступления ВСУ Украина пытается всячески сбить с толку российских оккупантов, посылая различные ложные сигналы о том, когда и где будут нанесены удары.

Многие аналитики считают, что бои за Бахмут вынудили россию ослабить оборону в других местах и именно этим может воспользоваться Украина, направив туда свои силы. Об этом пишет Politico.

"Большинство военных аналитиков, похоже, согласны с тем, что наиболее вероятным является один крупный удар и ложный маневр, поскольку у страны нет достаточного количества танков и бронетехники, чтобы прорваться глубоко, рассеивая свои силы", — говорится в материале

Больше всего россияне боятся удара на юге, ведь это перережет оккупантам сухопутный коридор в Крым. Также главный удар может быть нанесен в Донецкой области, в самом Бахмуте.

"россию пытаются ввести в заблуждение с помощью методов визуального обмана, радиопереговоров, наземной активности и бездействия", — пишет Politico.

При этом в материале указывается, что в Киеве остро осознают, что "им нужны большие территориальные приобретения, и судьба войны может зависеть от этого контрнаступления — больше по геополитическим причинам, чем по каким-либо другим".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на Западе дают неоднозначные прогнозы о наступления ВСУ. Среди официальных лиц распространяется мнение, что успешное контрнаступление украинских военных необязательно должно привести к резкому изменению ситуации на фронте.