Украина может выбрать для наступления интересный сценарий

Во время весеннего контрнаступления ВСУ могут начать захватывать небольшие приграничные российские города, чтобы в дальнейшем Украина могла обменять их на оккупированные россией территории.

Такую информацию в комментарии The Washington Post озвучил исполняющий обязанности командира бригады "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич, комментируя будущее наступление ВСУ и вспоминая события первой российско-чеченской войны. Именно тогда армия Чечни избрала для себя стратегию оккупации небольших городов россии, чтобы в дальнейшем использовать их в качестве рычага влияния для возвращения своих территорий.

По мнению "Тавра", Украина может прибегнуть к таким же действиям.

"Наш опыт [обороны] "Азовстали" говорит нам о том, что нет ситуаций без выхода. Большинство предполагало, что война скоро закончится, или кто-то другой выиграет ее для нас. Этого не произошло. Итак, мы пытаемся объяснить гражданскому населению страны, что они нам нужны, чтобы помочь нам освободить территории", — пояснил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в США ожидают, что украинская армия начнет контрнаступление уже 30 апреля. Именно эта дата была указана в "слитых" секретных документах Пентагона. Однако из-за неблагоприятных погодных условий и нехватки боеприпасов Украина может его отложить.