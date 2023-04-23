От контрнаступления ВСУ будет зависить судьба не только Украины: аналитики рассказали, к чему готовиться союзникам

Союзники должны понимать, что контрнаступление ВСУ — это не последняя битва с россиянами

Дата начала контрнаступления ВСУ остается в секрете, как и место его начала. Однако эксперты считают, что это него зависит не только будущее Украины, но и всей Европы.

Об этом пишет издание Тhе Economist. Аналитики отмечают, что шанса лучше для освобождения своих земель, чем сейчас, у Украины может не быть.

Иностранные эксперты утверждают, что враг сильно ослаблен. Только за последние два месяца армия агрессора потеряла несколько десятков человек в Бахмуте, а заменить их некем. И даже новые законы о мобилизации, которые упростят "заготовку пушечного мяса" не спасут ситуацию — нужны месяцы на хоть какую-нибудь подготовку новобранцев.

К тому же, сейчас страны-союзники передали Украине много военной помощи: танки, ЗРК, артиллерию, боеприпасы и другое вооружение. А Польша и Словакия передали самолеты. Преимущество сейчас на стороне Украины и его нужно использоваться.

"Что делать Украине с тем преимуществом, которое она сейчас получила? Надо попытаться сломать или по крайней мере сорвать сухопутный мост, соединяющий Крым с россией через Донбасс", – говорится в статье.

Поле боя остается статическим на протяжении уже пяти месяцев — с момента, как ВСУ выгнали оккупантов на левый берег Днепра в Херсонской области. Это грозит тем, что конфликт может быть заморожен по всей линии фронта, и Украина лишится доступа к морю. Это большая проблема для нашей страны, ведь экспорт товаров сейчас соуществляется только двумя способами — морем и автотранспортом.

"А потому, в случае предстоящих переговоров Украина должна идти на них с большим преимуществом, и когда россия столкнется с реальной угрозой потери Крыма, это может убедить путина, что если он не договорится, то потеряет то, что должен", — отметили аналитики.

Риски контрнаступления и гарантии

Несмотря на важность, контрнаступление также имеет свои риски для Украины. В частности, аналитики сетуют на ограниченные запасы ракет класса "земля-воздух", которые применяются для сдерживания российских бомбардировщиков.

Кроме того, Украине нужно одержать преимущество и в численности войск. Когда ВСУ прорвут оборону оккупантов, то им следует быть осторожными, чтобы не попасть в окружение. Кроме того, украинцы и союзники должны понимать, что контрнаступление — это далеко не последняя битва. Украина должна будет удержать освобожденные территории и укрепить оборону, чтобы не дать россиянам повторно захватить земли, отмечают западные аналитики.

Также отмечается, что неудачи россиян в Бахмуте не означают, что на других направлениях враг потерпит поражение. Это должны понимать США вместе с европейскими союзниками и дать Украине гарантии безопасности.

"Чем быстрее Запад начнет раскрывать детали гарантий безопасности, которые он предоставит Украине, тем лучше. Америка и Британия (а также россия) гарантировали территориальную целостность Украины в 1994 году, а затем ничего не сделали, поскольку путин нагло нарушил это в 2014 году. Следующие гарантии должны быть подлинными", – резюмировали в статье.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на Западе ждут реакции путина на контрнаступление ВСУ. Ожидается, что российский президент пойдет на обострение ядерной риторики и активизирует кибератаки.