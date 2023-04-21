Контрнаступление ВСУ: на "Рамштайне" подтвердили информацию из слитых данных Пентагона

Западные союзники оснастили 9 бронетанковых бригад для Украины — такое число называлось и в "слитых данных" Пентагона

Западные союзники оснастили и обучили девять бронетанковых бригад для Украины. Именно такая цифра фигурировала в "слитых данных" Пентагона.

Об этом в ходе одиннадцатого заседания в формате Рамштайн заявил глава Пентагона Ллойд Остин, говорится на сайте Министерства обороны США.

По его словам, обучение и оснащение бронетанковых бригад продолжалось последние несколько месяцев.

В "слитых данных" Пентагонах говорилось, что всего к контрнаступлению в Украине будут готовы 12 танковых бригад. Девять из них должны были вооружить и обучить НАТО и союзники, а еще три должны сформировать украинские силовики.

В "документах", датированных 1 марта, было указано, что 11 из 12 украинских бригад якобы "испытывают те или иные проблемы, которые не позволяют начать кампанию".

"Бригады были далеки от готовности на момент составления документов (конец февраля — ред.), а пять из них еще не приступили к обучению. В шести бригадах было наполовину или меньше необходимого снаряжения", — сообщала New York Times со ссылкой на "утечку данных".

В "документах" уточняли, что на 12 штурмовых бригад ВСУ нужно передать 253 танка и около 1500 других бронированных машин.

Ранее "Телеграф" писал, каким видит контрнаступление ВСУ американский генерал Бен Ходжес.