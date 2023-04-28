Когда начнется контрнаступление ВСУ: Резников назвал два условия

Стало известно, когда ВСУ могут начать контрнаступление

Украина уже сейчас готова к началу масштабного контрнаступления ВСУ, но на данный момент этому мешают погодные условия, а также военные ждут решения от командования армией.

Об этом во время пресс-конференции 28 апреля заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

По словам министра, Украина получила современное вооружение, но еще один важный момент — научить наших защитников им пользоваться.

"Подготовка завершается, кроме оружия и техники еще предстоит ее овладение нашими военными. Мы очень современные системы получили, особенно в части бронированного кулака. Я вам помню, что кроме танковой коалиции, в которую входят в первую очередь Leopard 2+ Challenger, чуть позже приедут Leopard 1", — сказал Резников.

Глава Минобороны также подчеркнул, что танки Abrams вскоре должны прибыть в Украину, но в ближайшем контрнаступлении они участия не примут.

Также Резников отметил, что ВСУ уже получили большое количество бронированных машин разного типа, среди которых Bradley, Marder, Stryker и C90.

"Если в глобальном смысле, в высоком процентном режиме мы готовы, дальше вопрос за Генеральном штабом, командованием. Как только будет воля божья, погода и решение командиров — мы это сделаем", — заявил Резников.

Ранее "Телеграф" писал о том, что думают о задержке в начале контрнаступления ВСУ в Европе.