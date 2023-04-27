Резников назвал "перегретыми" ожидания общества от контрнаступления ВСУ

Украинцы хотят следующей победы, но ожидания не должны быть завышенными

Ожидания от анонсируемого весеннего контрнаступления ВСУ в обществе несколько перегреты. Однако ожидание людей следующей победы наших военных — это нормальное явление.

Такое мнение выразил министр обороны Алексей Резников в интервью изданию "РБК-Украина". Он подчеркнул, что украинцы искренне верят в победу, а значительные успехи ВСУ дают им еще большую мотивацию делать это. От итогов контрнаступления многие также ждут следующих позитивных новостей.

"Это точно перегрето, все хотят очередной победы. Раньше не верили в победу. Раньше хотели, чтоб Украина выжила хоть как-то минимально, чтоб хоть какая-то часть Украины сохранилась. А когда ВСУ показали успехи, все стали верить в победу – после Змеиного, после Киевщины, Черниговщины и Сумщины, после Харьковщины, Херсона. Хотят следующую победу. Это нормально, это эмоции – ожидание успеха", — сказал он.

Резников подчеркнул, что ожидания не должны быть завышенными, поскольку в ситуации с контрнаступлением тоже все не так просто.

"Моя мама – психиатр и психотерапевт, всегда мне говорила: "Если ты не можешь изменить обстоятельства, постарайся изменить свое отношение к ним". Поэтому мы согласовываем с Генштабом и Анна Маляр потом говорит: "Ребята, не завышайте собственные ожидания, чтоб потом не было разочарования. Потом расстроитесь. Не все так просто, это война. И мало того, мы вам точно не скажем, когда, как и где", — подытожил Алексей Резников.

Напомним, что в Мелитополе оккупанты уже начали готовиться к контрнаступлению ВСУ. В распоряжение "Телеграфа" попали фотографии, сделанные местными жителями, которые подтверждают панические настроения российских военных.