На Западе назвали причину задержки контрнаступления ВСУ

В Швейцарии считают, что контрнаступление ВСУ задерживается по нескольким причинам

На оккупированных территориях россияне укрепляются и строят оборонительные рубежи, опасаясь контрнаступления ВСУ. Многие эксперты ставили на то, что освободительная операция начнется в апреле, но пока этого не произошло.

Как пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung, контрнаступление ВСУ задерживается по нескольким причинам. Одна из них — это задержки в поставках вооружения.

Чтобы Украина могла эффективно контратаковать и освободить свои территории, ей нужно больше оружия и техники от партнеров. В декабре 2022 года Валерий Залужный сказал союзникам, что Украине необходимо 300 боевых танков, но пока что Силы обороны получили не больше 200 единиц этой техники. Однако лишь треть из полученных танков относится к западному вооружению по типу Leopard 2, остальные — это усовершенствованные советские образцы.

Кроме того, в Украину до сих пор не прибыл американские танки Abrams, и это невзирая на то, что в США придумали, как ускорить поставки. По мнению издания, "пройдут месяцы", прежде чем танки Abrams будут доставлены в Украину и попадут на фронт. Кроме того, есть дефицит и другого вооружения, в особенности артиллерийских боеприпасов.

Также не маловажную роль играет погода. Из-за непрекращающихся дождей земля влажная и в полях сплошное болото, по которому не может двигаться техника.

"Почва на юге Украины начала оттаивать еще в середине марта, а пресловутый селевой сезон продолжается на большей части страны вплоть до мая. Это мешает механизированному продвижению – западная колесная бронетехника просто застряла бы на заболоченных грунтовых дорогах", — говорится в публикации Neue Zürcher Zeitung.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что контрнаступление ВСУ уже началось, о чем заявила Наталья Гуменюк. Украинские военные не привыкли недооценивать врага, а поэтому планомерно уничтожают его военные мощности.