Кулеба объяснил, почему контрнаступление ВСУ не стоит считать решающей битвой

Выводы о том, что стало рещающей битвой, можно будет сделать после войны

Контрнаступление ВСУ, которое еще не началось по нескольким причинам, нельзя назвать "решающей" битвой с россиянами. В таком контексте искажается картина усилий. Выводы о том, было ли оно решающим, можно будет сделать только после окончания войны.

Такое мнение выразил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции в Одессе. Он еще раз подчеркнул, что Украина намерена сражаться до тех пор, пока не освободит от российских захватчиков все территории.

"Контрнаступление не надо считать последней битвой. Последняя битва — это та битва, которая приведет к полному освобождению украинских территорий. Но этот вывод можно будет сделать только в конце битвы, а не в начале. А те, кто делает вывод, является ли это решающей битвой, в самом начале, они искажают картину наших усилий", — пояснил Кулеба.

По его словам, Силы обороны Украины намерены освободить все территории, захваченные россиянами. И если нужно будет провести несколько контрнаступлений, то Украина на это готова. Министр иностранных дел подчеркнул, что война с россией не может быть и не должна быть заморожена.

Пресс-конференция Дмитрия Кулебы состоялась в Одессе после того, как глава украинского МИД встретился с коллегами из Латвии, Литвы, Эстонии, Дании, Исландии, Норвегии, Швеции, а также госсекретарем МИД Финляндии.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал "перегретыми" ожидания украинцев от контрнаступления ВСУ. Вполне нормально, что украинцы ожидают побед, но ожидания не должны быть завышенными, поскольку в ситуации с контрнаступлением тоже все не так просто.