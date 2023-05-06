Зазначимо, що у наказі про невикористання прапорів є виключення

В Німеччині дозволили українські прапори та музику на святкуванні закінчення Другої світової війни 8 та 9 травня. Однак заборону на радянську та російську символіку залишили.

Суд у Берліні скасував заборону на розміщення на радянських меморіалах у Трептові, Тіргартені та Шенхольцер Хайде. Під забороною лишились також вигуки що можуть схвалювати війну в Україні.

Суд мотивував своє рішення тим, що указ про заборону був незаконним, адже не було доказів загрози громадській безпеці. В поліції є ще шанс оскаржити рішення у Вищому адміністративному суді.

Минулоріч діяла повна заборона прапорів, поліція хотіла впровадити аналогічну і цього року аби не було конфліктів та суперечок. Ветерани Другої світової та дипломати звільнені від заборони. В росії вже назвали рішення суду "русофобним" і звинуватили суд в тому, що їхня справедливість розповсюджується тільки на Україну.

В мережі думки з приводу ситуації розділились. Частина коментаторів не розуміє заборони радянського прапора, а частина — побажала коментаторам їхати в росію, аби там вільно "махати" прапором. Водночас знайшлись і ті, хто продовжує російський наратив про нацистів в Україні.

Раніше "Телеграф" повідомляв що в росії 9 травня відбудеться з певними змінами та обмеженнями. Навіть просто завітати в гості до москви вирішив лише один іноземний лідер.