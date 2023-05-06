Отметим, что в приказе о неиспользовании флагов есть исключение

В Германии разрешили украинские флаги и музыку на праздновании окончания Второй мировой войны 8 и 9 мая. Однако запрет на советскую и русскую символику оставили.

Суд в Берлине отменил запрет на размещение на советских мемориалах в Трептове, Тиргартене и Шенхольцере Хайде. Под запретом остались лозунги, которые могут одобрять войну в Украине.

Суд мотивировал свое решение тем, что указ о запрете был незаконным, поскольку не было доказательств угрозы общественной безопасности. У полиции есть еще шанс обжаловать решение в Высшем административном суде.

В прошлом году действовал полный запрет флагов, полиция хотела внедрить аналогичный и в этом году, чтобы не было конфликтов и споров. Ветераны Второй мировой и дипломаты освобождены от запрета. В россии уже назвали решение суда "русофобным" и обвинили суд в том, что их справедливость распространяется только на Украину.

В сети мнения по поводу ситуации разделились. Часть комментаторов не понимает запрета советского флага, а часть пожелала комментаторам ехать в россию, чтобы там свободно "махать" флагом. В то же время нашлись и те, кто продолжает российский нарратив о нацистах в Украине.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в россии 9 мая состоится с определенными изменениями и ограничениями. Даже просто посетить гости к Москве решил лишь один иностранный лидер.