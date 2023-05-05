А що сталося? В одному з міст росії скасували святковий салют на 9 травня

Місцева влада вирішила перенести салют

На тлі скасування масових урочистостей та параду на 9 травня у низці російських міст, у прифронтовому Бєлгороді заявили, що запланованого салюту цього дня не буде. Його вирішили перенести на іншу дату, яку поки що не озвучили.

Про це сьогодні, 5 травня, міський голова Білгорода валентин демідов повідомив у своєму Telegram-каналі.

За його словами, скасування святкового салюту на 9 травня пов’язане з оперативною обстановкою у місті. Тому було ухвалено рішення перенести його.

"Це насамперед питання нашої з вами безпеки. Салют обов’язково відбудеться, коли у нас буде така можливість. Тоді ми зробимо його ще яскравішим, ще масштабнішим. Прошу вас поставитися з розумінням до такого рішення", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що салют на 9 травня також скасували в Омську, Калузі, Курській області, а також на Забайкаллі. Місцева влада також заявила, що це нібито зроблено з метою безпеки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, цього року в росії вирішили не проводити пропагандистську ходу "Безсмертний полк". І поки самі росіяни запевняють, що це робиться з метою безпеки, на Заході пояснили, у чому може бути реальна причина скасування щорічної ходи.