путін у привітанні до Дня перемоги "помстився" українцям

путін традиційно розіслав вітання лідерам країн СНД

Російський диктатор володимир путін відправив привітання з Днем перемоги лідерам низки країн, але на відміну від минулого року вітати народ України не став.

Привітання були відправлені главам Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизії, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, "Абхазії", "Південної Осетії". Інформація про це була на сайті кремля.

"Сьогодні наш моральний обов’язок – свято зберігати заповідані батьками та дідами традиції дружби та взаємодопомоги, не допускати спотворення історичної правди про Велику Вітчизняну війну, як і виправдання нацистів, їхніх посібників та нинішніх ідейних спадкоємців", – йдеться у посланнях.

При цьому путін вирішив не вітати особисто президентів Грузії та Молдови Саломе Зурабішвілі та Майю Санду. Свої вітальні листи він адресував народам країн.

Варто зазначити, що у 2022 році, коли в нашій країні вже як кілька місяців точилася повномасштабна війна, розв’язана росією, у путіна вистачило нахабства відправити в Україну вітальне послання, в якому він наголосив на необхідності недопущення відродження нацизму. Однак цього року диктатор, мабуть, образився через удари по кремлю і "обділив" Україну своїми "важливими" привітаннями.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Росії відбулося масове скасування парадів на 9 травня і присвячені до нього ходи "Безсмертний полк". У Міноборони Великобританії вважають, що після ударів по кремлю російське керівництво підвищилося відчуття загрози.