путин 9 мая будет не один: лидеры каких стран съедутся в москву

Несмотря на атаку дронов на кремль, некоторые президенты готовы приехать на парад в Москве

Завтра, 9 мая, на празднование Дня победы в Москву к путину приедет не только глава Кыргызстана Садыр Жапаров, как ранее анонсировали в кремле. Российский президент пригласил лидеров стран СНГ, часть из которых согласилась.

Об этом сообщает российское издание РБК. Всего планируется, что кремль и торжественные мероприятия 9 мая посетят четыре иностранных лидера.

Так, сегодня, 8 мая, с рабочим визитом в Москву приедет президент Армении Никол Пашинян. Ожидается, что завтра, 9 мая, он вместе с владимиром путиным примет участие в торжественных мероприятиях на Красной площади.

В эти же числа с рабочим визитом в россию прибудет глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Информацию об этом сообщил пресс-секретать казахстанского президента Руслан Желдибай. По приглашению путина Токаев также примет участие в параде, который посвящен 78-й годовщине победы над фашистской Германией.

Еще одним гостем путина в День победы станет президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Как сообщили в его пресс-службе, глава Таджикистана уже вылетел в Москву.

Под вопросом остается визит президента Беларуси александра лукашенко, который является частым гостем в кремле и президента Туркмении Сердара Бердымухамедова — его пресс-служба пока не подтвердила приглашение.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в россии готовятся к возможным атакам 9 мая. Охранять порядок привлекли даже коммунальщиков, но на бесплатной основе. А сотрудникам Росгвардии выдали антидроновые ружья, чтобы не допустить повторной атаки на кремль.