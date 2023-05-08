Праздника не будет? Верят ли украинцы в удар беспилотников по параду в москве

Каждый десятый украинец считает, что парад на 9 мая в москве отменят

Почти половина украинских граждан не верит или сомневается в том, что во время праздничного парада в москве на 9 мая беспилотники нанесут удар по военной технике.

Таковы результаты опроса, проведенного компанией Active Group.

При этом почти треть украинцев считает, что праздник оккупантам все же могут испортить. Интересно, что каждый десятый украинец выразил мнение, что парада в москве вообще не будет.

Ответы на вопросы анкеты о том, ожидают ли украинцы, что 9 мая беспилотные летательные аппараты попадут в технику на параде в москве, распределились следующим образом:

Однозначно да — 17,7%

Скорее да — 14,7%

Скорее нет — 32,4%

Точно нет — 14,5%

Парада не будет — 10,7%

Сложно ответить — 10,0%

Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте от 18 лет и старше.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 3 мая по кремлю была совершена атака двумя неизвестными дронами. В россии тут же принялись обвинять Украину. После этого в Офисе президента Украины заявили, что наша страна занимается освобождением собственных территорий, а не атакует чужие.