Свята не буде? Чи вірять українці в удар безпілотників по параду у москві

Кожен десятий українець вважає, що парад на 9 травня у москві скасують

Майже половина українських громадян не вірить чи сумнівається у тому, що під час святкового параду у москві на 9 травня безпілотники завдадуть удару по військовій техніці.

Такими є результати опитування, проведеного компанією Active Group.

При цьому майже третина українців вважає, що свято окупантам все ж таки можуть зіпсувати. Цікаво, що кожен десятий українець висловив думку, що параду у москві взагалі не буде.

Відповіді на запитання анкети про те, чи очікують українці, що 9 травня безпілотні літальні апарати влучать у техніку на параді в москві, розподілилися так:

Однозначно так — 17,7%

Скоріше так — 14,7%

Швидше, ні — 32,4%

Точно ні — 14,5%

Параду не буде — 10,7%

Важко відповісти — 10,0%

Результати цього опитування публікуються у рамках співпраці "Телеграфа" із компанією Active Group.

Дослідження проведено компанією Active Group за допомогою онлайн панелі SunFlower Sociology методом самозаповнення анкет громадянами України віком від 18 років та старше.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 3 травня по кремлю було здійснено атаку двома невідомими дронами. У росії тут же почали звинувачувати Україну. Після цього в Офісі президента України заявили, що наша країна займається звільненням власних територій, а не атакує чужі.