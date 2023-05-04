"Бояться, що полетять в кремль": російському телеканалу заборонили знімати футбол за допомогою дронів

Футбол у деяких регіонах росії дивитимуться без одного важливого ракурсу

Російський "Матч ТВ" після атаки безпілотників на кремль у Москві більше не застосовуватиме квадрокоптери для зйомок ігор Російської прем’єр-ліги.

Відповідна заява телеканалу доступна на сайті РБ-Спорт. Це обмеження стосується ігор, які відбуватимуться у Москві, Московській області, Санкт-Петербурзі та Ленінградській області, де було введено заборони на запуск дронів.

"Безумовно, заборона на використання безпілотних літальних апаратів, запроваджена в регіонах нашої країни, поширюється і на нашу роботу в рамках виробництва трансляцій.

При цьому ми переконані, що якість самих трансляцій від цього не постраждає, ми, як і раніше, маємо намір проводити футбольні та інші трансляції за найвищими стандартами", – заявили у пресслужбі телеканалу.

У мережі висміяли заборону на запуск дронів у росії

У мережі зі сміхом сприйняли цю новину. Один з користувачів пожартував, що влада Москви боїться, що дрони замість зйомок футболу раптово почнуть атакувати кремль.

Раніше африканський футболіст заявив, що рф мала і привід, і причини вдертися в Україну.

Нагадаємо, російський депутат написав донос на колишнього футболіста збірної рф, який відкрито виступив проти війни в Україні.