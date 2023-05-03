Колишній гравець збірної ПАР розмовляє кремлівськими наративами

Колишній півзахисник російського "Рубіна" Макбет Сібайя вважає, що росія, яка повномасштабно вдерлася в Україну, вчинила правильно, адже росія мала "привід і причини".

Відповідний коментар Макбета доступний на tatar-inform.ru. Футболіст при цьому не зміг назвати причин, з яких росія почала велику війну в Європі.

"росія завжди приділяла велику увагу питанню звільнення інших націй. Люди в ПАР знають, що росія — це друг.

Усунення російських клубів? Я гадаю, що це несправедливо. Дуже несправедливо. Іноді у правилах не вистачає послідовності. Буває, що хтось робить багато поганого, але стосовно них чомусь нічого не робиться.

А росія мала привід, були причини. росія робить все, щоб захистити росіян. Це не країна, яка забиратиме щось чуже. В історії такого ніколи не було”, – сказав Сібайя.

Раніше повідомлялося, що воротар "Шахтаря" призупинив футбольну кар’єру, щоб вступити до лав ЗСУ.

Нагадаємо, російський депутат написав донос на колишнього футболіста збірної рф, який відкрито виступив проти війни.