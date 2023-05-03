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"росія — це друг": африканський футболіст заявив, що у рф були причини вторгнутися в Україну

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Макбет Сібайя виправдав широкомасштабне вторгнення рф в Україну Новина оновлена 03 травня 2023, 12:16
Макбет Сібайя виправдав широкомасштабне вторгнення рф в Україну. Фото twitter.com/fcrk, facebook.com/GeneralStaff.ua

Колишній гравець збірної ПАР розмовляє кремлівськими наративами

Колишній півзахисник російського "Рубіна" Макбет Сібайя вважає, що росія, яка повномасштабно вдерлася в Україну, вчинила правильно, адже росія мала "привід і причини".

Відповідний коментар Макбета доступний на tatar-inform.ru. Футболіст при цьому не зміг назвати причин, з яких росія почала велику війну в Європі.

"росія завжди приділяла велику увагу питанню звільнення інших націй. Люди в ПАР знають, що росія — це друг.

Усунення російських клубів? Я гадаю, що це несправедливо. Дуже несправедливо. Іноді у правилах не вистачає послідовності. Буває, що хтось робить багато поганого, але стосовно них чомусь нічого не робиться.

А росія мала привід, були причини. росія робить все, щоб захистити росіян. Це не країна, яка забиратиме щось чуже. В історії такого ніколи не було”, – сказав Сібайя.

Раніше повідомлялося, що воротар "Шахтаря" призупинив футбольну кар’єру, щоб вступити до лав ЗСУ.

Нагадаємо, російський депутат написав донос на колишнього футболіста збірної рф, який відкрито виступив проти війни.

Теги:
#Україна #Футбол #Росія