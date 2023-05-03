"ПСЖ" відсторонив Мессі від футболу

Аргентинець отримав покарання

За поїздку після програного матчу французької Ліги 1 проти "Лор’яна" до Саудівської Аравії, куди його звуть продовжити кар’єру, "ПСЖ" на два тижні усунув свого зіркового футболіста Ліонеля Мессі.

Про це повідомляє RMC Sport. Протягом цього терміну нападнику заборонено брати участь у матчах, тренуваннях та отримувати зарплату.

За інформацією джерела, футболіст збірної Аргентини відлетів до Саудівської Аравії без дозволу паризького клубу. Покарання набирає чинності негайно.

"ПСЖ" – "Лор’ян" 1:3. Відео голів та огляд матчу

Зазначається, що Мессі перебуває в Саудівській Аравії в рамках свого контракту посла з туризму цієї країни вартістю близько 30 млн євро на рік.

Нещодавно з’явилися дані, що зірковий гравець близький до прощання з французьким клубом.

Водночас президент "Барселони" Жоан Лапорта заявив про те, що Мессі повернеться до каталонської команди.

Раніше ЗМІ дізналися, що аргентинський футболіст хоче перейти до "Інтер Майамі". Одним із його власників є Девід Бекхем.